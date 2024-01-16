Marmaris'ten Mardin'e giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Vali Pehlivan'dan açıklama

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yazılı açıklamasında, kazanın Mersin-Antalya yolunda il merkezine yaklaşık 170 kilometre mesafede ve saat 01.15 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Vali Pehlivan, şunları kaydetti:

"Mersin istikametine doğru 40 yolcu ve 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."