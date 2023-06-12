Mersin

Deniz Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan balık ağına yılan takıldı.

Durumu fark eden ev sahipleri itfaiyeden yardım istedi.

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İhbar üzerine adrese gelen ekipler, ağa takılan yılanı kurtararak doğaya bıraktı.

AA