Mersin
Deniz Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan balık ağına yılan takıldı.
Durumu fark eden ev sahipleri itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, ağa takılan yılanı kurtararak doğaya bıraktı.
AA
Deniz Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan balık ağına yılan takıldı.
Durumu fark eden ev sahipleri itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, ağa takılan yılanı kurtararak doğaya bıraktı.
AA
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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