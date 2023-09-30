Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüte eleman temin ettiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Akdeniz , Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde terör örgütü DEAŞ 'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.