İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 Haziran'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus'ta tefecilik, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve bankalardan usulsüzce kredi çekilmesiyle ilgili 5 Haziran'da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı yakalanmış, adreslerde ruhsatsız silah ve mühimmatlar, suç örgütü üyelerinin haberleşmede kullandığı çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirilmişti.