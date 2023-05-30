Oyuncu Merve Dizdar, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen 76. Cannes Film Festivali’nde dünyaca ünlü Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmindeki Nuray rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Dizdar, Cannes’da ödül alan ilk Türk kadın oyuncu olarak da Türk Sinema Tarihi’ne adını altın harflerle yazdırdı.

Merve Dizdar, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında “Canlandırdığım karakteri tanımak için uzun uzun çalışmak isterdim ama yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuraylar’ın duygusunu ezbere bilmeyi gerektiriyor. Kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyenlere armağan ediyorum” dedi.

Film, Türkiye’nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet’i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

Filmde ayrıca, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol aldı.

Merve Dizdar’ın bu başarısı, elbette göğsümüzü kabarttı. Oyunculuğunu çok beğendiğim Dizdar’ı yürekten kutluyorum. Daha nice ödüllere…

Prestij Meselesi, yeniden seyirciyle buluşuyor

90’lı yıllara damga vuran Prestij Müzik etrafında gelişen hikayelerin anlatıldığı Prestij Meselesi filmi, 3 Şubat’ta vizyona girmiş ancak 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle vizyondan çekilmişti.

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in starlığa uzanan yolculuklarını ve müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte 90’ların müzik sektörünün değişimini konu alan film, 2 Haziran’da yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Murat Tokat’ın (Boyut Film) üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Zafer Ergin, Meral Çetinkaya, Nursel Köse, Murat Han, Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten ve Ali Erkin gibi isimler yer alıyor.

Filmin galasına katılıp izledim. Ben, çok beğendim. Mahsun Kırmızıgül, diğer filmleri gibi yine kült bir filme imza atmış. Sinemaseverlerin de keyifle izleyeceğine inanıyorum. Film bittikten sonra bende, devamının gelebileceği kanaati oluştu. Umarım, yanılmam. Her bir oyuncuyu tek tek tebrik ediyorum. Gişesi bol olsun.

Ekranlara veda eden diziler

Televizyon dünyasında final yapan ve sezona ara veren diziler derken hafta yine hareketli geçti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show TV-Perşembe) 41. bölümüyle, 6 sezondur devam eden Yasak Elma (FOX-Pazartesi) 177. bölümüyle ekranlara veda etti. Kraliçe (Kanal D) ise, bu akşam final yapıyor.

Aile (Show TV-Salı) 13. bölümüyle sezon finali yaparken Adım Farah (FOX) da yine bu akşam sezona ara veriyor.

Ayrıca, Ömer (Star TV-Pazartesi) 21. bölümüyle, Kuruluş Osman (atv-Çarşamba) 130. bölümüyle sezon finali yapacak.

Eser Yenenler, sinemaya da ağırlık vermeli

Prestij Meselesi’nde müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun ortağı Şinasi karakterine hayat veren oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, 2 Haziran’da yeniden vizyona girecek filmdeki oyunculuğuyla kendine hayran bıraktı.

Eser Yenenler’in canlandırdığı karakter ile bu kadar özdeşleşmesi, izlerken seyirciye bunu hissettirmesi ve oyunculuğunu zirveye çıkarması alkışı çoktan hak ediyor.

Verilen onca emeğin sonunda ortaya çıkan böylesine kaliteli bir filmde, Yenenler’i doya doya izlemek harikaydı.

Bence, Eser Yenenler artık sinema filmlerine de ağırlık vermeli ve beyazperdede onu daha çok izlemeliyiz.

Engin Akyürek, unuttuğumuz değerleri ‘Zamansız’la hatırlattı

FOX’ta ekrana gelen Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek’ten hayranlarını sevindiren bir sürpriz geldi. Oyuncunun ikinci öykü kitabı ‘Zamansız’, geçtiğimiz günlerde Doğan Kitap’tan çıktı.

Kitabının raflarda yerini almasının ardından Engin Akyürek, mutluluğunu sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Uzun bir aradan sonra ikinci öykü kitabım Zamansız karşınızda. Uzun bir aranın içine belki tatsız olaylar duygular girdi ama bu kitabı her şeye rağmen umut dolu bir dünyada yaşama isteğimizin var olduğunu bilmek, bu duyguda bir tat bırakabilmek adına paylaşmak istedim.”

Oyuncu, kitabının telif gelirlerini Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlayarak alkışlanacak bir harekete daha imza attı.

Engin Akyürek’in ‘Sessizlik’ isimli ilk öykü kitabı, 2018 yılında yine Doğan Kitap’tan çıkmıştı. Akyürek, o zaman da kitabının telif gelirlerini Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamıştı.

Unuttuğumuz değerleri bizlere bir kez daha hatırlatan Engin Akyürek’i kutluyorum.