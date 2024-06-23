Liselilerin öğretmenleriyle geliştirdiği makineler, evsel atıkları "değerli toprağa" dönüştürüyor, yemek artıklarını kedi ve köpekler için mama haline getiriyor.

Sebze, meyve ve yumurta kabukları, çay ve kahve posaları gibi yemek öncesi hazırlık atıklarını dönüştüren makine, 40 ildeki okullarda geri dönüşüm ve sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasına imkan sağlıyor.

Evsel atıkları organik gübreye çeviren elektrikli kompost makineleri 81 ilde, atıkları kedi ve köpek mamasına dönüştüren makineler de 40 ilde okullarda aktif kullanılıyor.

Öğrencilerin ürettiği makinelerle sıfır atık bilinci gelişiyor

Okul Müdürü Tayyip Sarı, Türkiye'de 51 AR-GE okulundan biri olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının tavsiyesiyle geri dönüşüm üzerine çalışmalar yürüttüklerini anlatan Sarı, öğretmen ve öğrencilerle geri dönüşümü sağlayan doğa dostu makineler geliştirdiklerini belirtti.

Sarı, kompost makinelerinin ilgi gördüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yemek öncesi kompost makinelerini Türkiye'de 40 ilimizde yaygınlaştırdık, şu anda aktif olarak kullanılıyor. Daha sonra ergonomik ve güneş enerjisi ile çalışan başka bir makine tasarladık. Bu makineler, eğitim amaçlı gönderilen 81 ilde okullarda aktif kullanılıyor. 81 ilimizde şu anda güneş enerjili kompost makinelerimiz kullanılıyor. Yazılımı ve üretimi tamamen okulumuzda olan, kedi, köpek maması üretimi yapan makinemizi de 40 ilimizde yaygınlaştırdık. Yemek atıklarını mamaya dönüştüren bu makineler de şu anda aktif olarak kullanılıyor. Bunların belgelendirilmeleri için başvurularımızı yaptık."

Sıfır atık için 15 proje geliştirdiler

Eğitim amaçlı kullanılan kompost makineyle çevre ve atıkları dönüştürme bilincini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Sarı, "Sıfır atık ve çevre konusunda 15 proje yaptık. Öğrencilerimiz, yemek öncesi atıkların 15 gün sonra organik toprağa çevrildiğini görüyor yani atığın organik toprağa çevrildiğini, artığın yok olmadığını ve faydalı bir dönüşüm olduğunu görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Sarı, 400 litre kapasiteli kompost makinelerini ticarileştirdiklerinin altını çizerek, "Üniversitelerimize de veriyoruz, 2 yıl garantili. Arızalandığı zaman ekibimiz gidip anında müdahale edebiliyor. 'Yemek öncesi' dediğimiz salata malzemeleri, çay demi gibi atıkları organik toprağa dönüştürüyor. Çok verimli bir toprak, saksıda, seralarda ve tarımda her alanda kullanılıyor." şeklinde konuştu.