Arjantin'in, Nijerya ile 18 Mart'ta Cıciang eyaletinin Hangcou şehrinde ve 26 Mart'ta Fildişi Sahili ile başkent Pekin'de oynamayı planladığı iki dostluk maçının iptal edildiği bildirildi.

Hangcou Spor Dairesi, Arjantin ile Nijerya arasındaki dostluk maçının iptal ederken, Pekin Futbol Federasyonu da Arjantin ile Fildişi Sahili arasındaki dostluk maçını organize etmeyeceklerini duyurdu.

Pekin Futbol Federasyondan yapılan açıklamada, "Pekin, şu anda Lionel Messi'nin yer alacağı bir maçı organize etmeyi planlamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Arjantinli futbolcu Messi, Inter Miami'nin 4 Şubat'ta Hong Kong Bölge Takımı ile oynadığı özel maçta kadroda yer almasına rağmen sakatlığı gerekçe gösterilerek oynatılmamıştı.

Yıldız futbolcunun, birkaç gün sonra, 7 Şubat'ta, Inter Miami'nin Japonya'da Vissel Kobe ile oynadığı özel maçta 30 dakika forma giymesi, Çin'de tepkilere yol açmıştı.

Hong Kong'daki maçı organize eden şirket, tepkilerin ardından seyircilere bilet paralarının yarısını geri ödeneceğini açıklamıştı.