Dünya sinemasının en iddialı yapımlarından biri olmaya aday Mevlana: Mest-i Aşk, 17 Ekim’de izleyiciyle buluşuyor. Film, güçlü anlatımı, etkileyici görsel efektleri ve ilk kez bir araya gelen yıldız oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.

17 Ekim’de vizyona girecek olan Mevlana: Mest-i Aşk filminden ilk kareler sinemaseverlerle paylaşıldı.

3822449 00F478638B552286E4Eeb0010F671D1C

Yönetmenliğini Hassan Fathi’nin üstlendiği yapım, Mevlana’nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi’nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlâna’nın hayatındaki derin yankılarını beyazperdeye taşıyor. Dram ve tarihi türündeki filmde, Fahir Atakoğlu’nun müzikleri ve Morteza Poursamadi’nin görüntü yönetmenliği eşliğinde seyirciyi duygu yüklü bir yolculuk bekliyor.

3822449 0780A8E6Cdc3Fcb34358197368Dd453A

Parsa Pırouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç ve Shahab Hosseını gibi birbirinden değerli isimlerin rol aldığı film, tarihi bir dönemi anlatmakla kalmayıp sevgi, dostluk ve insanın içsel yolculuğunu da sinema diliyle yeniden yorumluyor.

7,7 milyon yıllık 3 fil kafatası bulundu
7,7 milyon yıllık 3 fil kafatası bulundu
İçeriği Görüntüle

3822449 42675D07E3F91481D0C1Dba028C4E9Ce

Tarihi bir dönemi anlatmanın ötesinde sevgi, dostluk ve insanın içsel yolculuğunu sinema diliyle yeniden yorumlayan Mevlana: Mest-i Aşk, dev kadrosu ve güçlü prodüksiyonuyla 17 Ekim'de sinemalarda!