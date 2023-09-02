BERLİN AA- Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak gösterilen ve Almanya'nın başkenti Berlin’de her yıl düzenlenen IFA 2023, teknolojik cihazların sergilendiği alanların yanı sıra teknolojinin önemli konularının konuşulduğu etkinliklerle devam ediyor.

Fuarda "Sanal Sınırlar: Metaversenin tüketiciler, sanatçılar ve şirketler için etkileri nelerdir? konulu oturumda konuşan Meta şirketinin Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Angie Gifford, metaverse projesinin geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

Metaversenin tek bir teknoloji olmadığının altını çizen Gifford, projenin internetin yeni hali olduğunu söyledi. Metaverseyi kısaca internetin 2 boyutlu halden 3 boyutlu hale gelmesi olarak tanımlayan Gifford, internet böylelikle daha kapsayıcı bir hale geleceğini anlattı.

"Metaverseyi önümüzdeki 8-10 yıl içinde göreceğiz"

Programda metaversenin abartılmış bir proje olup olmadığına dair sorulara yanıt veren Gifford, "Metaverse er veya geç gelecek. 2 yıl önce metaverse çok konuşulmuştu. Şimdi o kadar konuşulmuyor. Uzun zamandır teknoloji sektöründe çalışan biri olarak teknolojik devrimlerin hayata geçmesinin biraz zaman aldığını söyleyebilirim.

Ben Microsoft'ta da çalıştım. 90'larda Bill Gates'in güzel bir vizyonu vardı: Gates her masada bir bilgisayar olacağını söylüyordu. O zamanlar herkes bunun çılgınca olduğunu düşünüyordu. Ama şu anda burada herkesin cebinde en az 1 belki 2 tane telefon var. Yani teknoloji zaman ister ve biz metaverseyi önümüzdeki 8-10 yıl içinde göreceğiz."

"Metaverse gündemdeki yerini kaybetti"

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in eski adı Facebook olan şirketinin ismini Meta olarak değiştirmesi ile metaverse, dünya gündeminde en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti.

Konseptin dünyada popüler hale gelmesi ile metaverse platformlarında sanal arsalar satılmaya başlanmış ve pek çok kişi bu arsalara yatırım yapmıştı. Ancak geçen zaman içinde metaverse dünyadaki popülerliğini yitirmişti.

180 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Sürdürebilirliğin ön plana çıktığı IFA 2023, 5 Eylül'e kadar Almanya’nın Berlin şehrinde ziyaretçilerini ağırlayacak. 48 ülkeden 2 binden fazla firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı 180 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda bu yılın öne çıkanları arasında Sürdürülebilirlik Köyü, Robotlar Evi, Oyun ve Espor Arenası ve çok sayıda girişime ev sahipliği yapan IFA Next yer alıyor.

Fuarda Liderler Zirvesi’nde sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin hemen hemen her alanında büyük önem taşıyan çiplerin üretimi ve yapay zeka konuşulacak. Zirvenin teknolojinin dönüştürücü potansiyeline, özellikle enerji dönüşümü ve döngüsel ekonominin daha geniş kabul görmesini nasıl teşvik edebileceğine ışık tutması bekleniyor.