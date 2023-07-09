Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın pazartesi öğlen saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AA
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın pazartesi öğlen saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AA
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