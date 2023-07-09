Kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak Kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın pazartesi öğlen saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA