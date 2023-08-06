Türkiye’de yurt genelinde . 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları etkisinin altında. Günlerdir devam eden sıcakların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni hava durumu raporu geldi.Rapora göre sıcaklıkların pazartesinden sonra bazı yerlerde ortalamanın altına düşecek.
Salı günü İstanbul’da sıcaklıkta önemli bir düşüş yaşanacak. Salı, salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 38
İstanbul: Parçalı az bulutlu 34
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu 32
Trabzon: Parçalı bulutlu 30
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42