Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, söz konusu dönemde, yatırım araçlarının reel getiri oranları incelendiğinde devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,05, dolar yüzde 16,14, avro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranında yatırımcısının kayba uğramasına yol açarken, mevduat faizi ise yüzde 0,78 ile yatırımcısına kazandırdı.

Mevduat faizi yıllık bazda yüzde 39,18 getiri sağladı ve böylece Ekim 2020'den sonra yeniden yatırımcısına enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamış oldu.

"Yüksek mevduat faizleriyle fon toplandı"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Çaşkurlu, ekonomi yönetimi tarafından sürdürülen enflasyonla mücadele programının TÜFE üzerinde etkilerinin görüldüğünü belirtti.

Enflasyondaki düşüşe paralel olarak mevduat faizlerinin arttığını dile getiren Çaşkurlu, "Ekonomi yönetimi, yaşanan iç ve dış ekonomik gelişmeler sonucunda yatırımcıları, güvenli liman arayışlarında altın ve döviz gibi enstrümanlardan ziyade Türk lirasına yönlendirdi. TCMB ve BDDK uyumunda bankalar, yüksek mevduat faizleri ile fon toplamaya gitti." dedi.

Çaşkurlu, mevduat faizlerinin mart ayında reel getiri düzeyinde kalmasıyla stopaja rağmen yatırımcısına getiri sağladığına dikkati çekti.

Mevduatın uzun bir aradan sonra mart ayında reel getiri sağladığına işaret eden Çaşkurlu, trend gelişiminin takibi açısından ikinci çeyrek sonunda da değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.