İbanoğlu, şimdiye kadar oynanan müsabakalardaki başarılarından dolayı Meler ve ekibini tebrik ederek turnuvanın sonuna kadar başarılar diledi.



Hakemlerin form durumlarının ve morallerinin yüksek olduğunu belirten MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, bu durumdan mutlu olduğunu ve gelecek maçlar için de umutlu olduğunu ifade etti.



Ayrıca 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'da bulunan A Millİ Takımı'nın bir üst tura çıkarak yeni başarıları ile milletimizin yüzünü güldüreceğini ve yeniden bayram havası yaşanacağına olan inancını da ifade etti.



Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda atandıkları E Grubu'ndaki Belçika - Slovakya ve D Grubu'ndaki Polonya - Avusturya müsabakalarını başarıyla yönetti. Ayrıca, 25 Haziran 2024 Salı günü oynanacak olan C Grubu'ndaki İngiltere - Slovenya maçında Halil Umut Meler dördüncü hakem, Mustafa Emre Eyisoy ise rezerv yardımcı hakem olarak atandı.

Kaynak: AA