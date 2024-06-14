Federasyondan yapılan açıklamaya göre, MHK, maç ve video analiz çalışmaları için Hakem Akademisi ile iş birliği yaparak yeni "Video Analiz Programı" yazılımını oluşturdu.

EURO 2024 boyunca oynanacak tüm maçlardan alınacak pozisyon kliplerinde, bu yeni yazılım kullanılacak. Elde edilecek görüntüler hakem ve gözlemci eğitimlerinde kullanılmak üzere MHK ve Hakem Akademisi arşivine dahil edilecek.

Bu kliplerin kullanımı ile MHK Süper Lig ve 1. Lig Yaz Semineri için eğitim paketleri oluşturulacak, yine yaz döneminde 2. ve 3. lig hakem ile gözlemcilerine yönelik çalışmalar yapılacak.