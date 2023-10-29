Ankara

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın muazzam kıvancını ve müstesna kıymetini hak edilmiş bir milli gurur ile idrak ettiklerini" bildirdi.

Atatürk'ün liderliğinde az zamanda çok büyük işler yapan Milli Mücadele kuşağının, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, tam bir asır evvel cihana ilan ve ilam ettiğini hatırlatan Bahçeli, "Cumhuriyet'in kuruluşu ve kurumsal içerik kazanması, aynı zamanda egemenliğin asıl ve asli sahibine aracısız geçişin de miladıdır. Geride kalan 100 yılın dikkatle muhasebesi yapıldığında görülecektir ki Cumhuriyet hem fikir bazında hem de rejim ve idare şekli bakımından maşeri vicdanda kök salmıştır." ifadesini kullandı.

Bahçeli mesajında, Cumhuriyet'in ilke ve hedefleriyle, halkın arzu ve amaçlarını taşıma ve temin etme niteliğiyle zorlu eşikleri aştığını, çetin imtihanlardan geçtiğini, bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de gücüne güç eklediğini aktardı.

Türk milletinin bağımsızlık onuruna düşkünlüğünün tarihi gerçek olduğuna vurgu yapan Bahçeli, Milli Mücadele'de gösterilen kahramanlık ve fedakarlığın bu tartışılmaz ve tahrip edilemez milli gerçeğin nişanesi olduğuna dikkati çekti.

"İlelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran milli irade ve şuurun kaynağının tam bağımsızlığa duyulan eşi ve benzeri olmayan tarihsel bağlılık olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin vicdan ve ruhunda mahfuz yaşama cevherini görmesini, bunu gün yüzüne çıkarmasını, müteakiben de kurtuluşun ana fikri haline getirmesini bilmiştir. Cumhurun mücadelesi ve müdahalesiyle Cumhuriyet doğmuştur. Bugün de cumhurla Cumhuriyet kenetlenmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası çizilmiştir. Hiç kuşku yoktur ki, Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacak, ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır. Aziz Atatürk’ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti daha güçlü, daha gelişmiş, daha serpilmiş vaziyette tarihi yolculuğuna devam edecek, önümüzdeki yeni yüzyıla Türkiye'nin mührü vurulacaktır."

"Hakimiyet milletindir, millet hükümettir," ifadelerini kullanan Bahçeli, cumhuriyet yönetiminin demokrasi sistemiyle hür ve müstakil varlığını koruyacağını kaydetti.

Cumhuriyet'in Milli Mücadele'yle taçlandığını ve milli gönüllerde taht kurduğunu belirten Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletinin de şerefi olduğunu bildirdi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet'imizin kuruluşu, umutsuzluk, yoksulluk, yılgınlık içinde ve hareketsiz kalmış millet varlığına olan inancın ve atıl duran bu kudretten nasıl bir mücadele yöntemi ile sonuca ulaşılabileceğinin emsalsiz bir örneğidir. Emperyalizmin musallat olduğu, bununla mündemiç toplu cinayet ve mezalimlere maruz kalan gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan mazlum toplumlar için Türk milletinin geçmişteki kahramanlıkları mutlaka ilham kaynağı olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramı'mızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünü hayranlıkla ve hürmet duygularımla kutluyor, aziz milletimize ve devletimize ebedi saadetler diliyorum.

İlk Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu yol başçısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, muhterem silah ve ülkü arkadaşlarını, kurucu kahramanlarımızın her birisini, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyor, Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Sonsuz bağlılık, vazgeçilmez yemin, hiç bitmeyecek azimle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı hayırlı olsun."