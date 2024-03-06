Karmaşık bir maç olacağını belirten Batshuayi, "İyi bir rakiple oynayacağız. Hiçbir şekilde hafife almamamız gereken bir rakip ve bunun bilincindeyiz. Genel anlamda güzel bir maç olacak. Benim açımdan burada olmak büyük bir keyif ve mutluluk. Arkadaşlarım, ailem yarın maçta olacak. Dolayısıyla böyle bir ambiyansta maç oynayacak olmak benim için büyük bir keyif olacak. Büyüdüğüm yer burası, benim için özel. İyi bir performans ortaya koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Union Saint-Gilloise kalecisi Anthony Moris'in küçüklükten takım arkadaşı olduğunu aktaran Batshuayi, "Onunla karşılaşacak olmak benim için keyifli olacak. Yarın hakem düdüğüyle elimden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorum. Hocamızla gerçekten iyi anlaşıyorum. Bana güvenini fazlasıyla hissediyorum, sürekli iletişim halindeyiz. Her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Bu da normal bir durum olmalı. O beni ne zaman kullanması gerektiğini gayet iyi biliyor. Tabi karar onun çünkü patron o." diye konuştu.

Belçika futbolunun gelişiminden memnun olduğunu da vurgulayan Batshuayi, "Analizde konuştuğumuz her şeyi burada anlatamam ama ofansif anlamda gerçekten tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız ama ben de kendi takımıma çok güveniyorum. Biz güçlü bir takımız. Bizim de hızlı ve güçlü defans oyuncularımız mevcut." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.