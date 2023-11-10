Haber: Damla Oya Erman

Başkan Joe Biden'ın Maui yangını kurbanları için saygı duruşu sırasında uyuduğunu iddia eden sahte bir hikaye, son Covid-19 vakalarının Demokrat Parti tarafından yönlendirildiğine dair bir komplo teorisi, NBA oyuncusunun "kullanışsız" olarak nitelendirilen bir nekroloji - bunlar hepsi Microsoft tarafından yayınlandı.

Microsoft'un ana sayfası, birçok Amerikalının günlük haber alışkanlıklarını etkileyen dünyanın en popüler web sitelerinden biri olarak biliniyor. Ancak, şirketin artan bir şekilde otomasyon ve yapay zeka kullanma kararı, siteyi yanlış ve tuhaf hikayelerle doldurarak eleştirilere neden oldu. CNN'e bilgi veren kaynaklara göre, şirket, ana sayfasını düzenlemek için insan editörlerinin yerine giderek daha fazla otomasyon ve yapay zeka kullanmaya başladı.

2018'de 800'den fazla editörle çalışan Microsoft, son yıllarda editörlerini azalttı ve bunların bir kısmını "otomasyon" olarak adlandırılan, yapay zeka olduğuna inanılan bir şeyle değiştirdi. Bu kararın, Microsoft'un son zamanlarda sahte ve tuhaf hikayelere odaklanmasında etkili olduğuna dair iddialar ortaya atılıyor.

Özellikle, The Guardian gazetesinin, Microsoft'un web sitesinde yayınladığı bir makale nedeniyle şirketi itibarını zedelemekle suçlaması, şirketin AI (yapay zeka) kullanımı etrafında endişeleri derinleştirdi. Microsoft'un, The Guardian'ın makalesini kendi sitesinde yayınlarken, AI tarafından oluşturulan bir ankete yer vermesi, tartışmalara ve eleştirilere yol açtı.

Microsoft'un AI'nin, güvenilir bir gazetenin haberini yanlış veya düşük kaliteli içeriklerle eşleştirme eğiliminde olduğu ifade ediliyor. The Guardian'ın CEO'su Anna Bateson, Microsoft'a yazdığı bir mektupta, bu AI tarafından oluşturulan anketin "derinlemesine endişe verici" olduğunu belirterek, şirketi bu konuda sorumlu olmaya çağırdı.

Microsoft'un yanlış ve çarpık hikayeleri yayınlamasının yanı sıra, şirketin AI kullanımının gazetecilik endüstrisi için de bir sorun olup olmadığına dair sorular ortaya çıkıyor. AI'nin haber editörlüğünde bu kadar etkili bir rol oynaması, teknolojinin bu alandaki sorumlulukları ve etik sorunları gündeme getiriyor.

Şirket, bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, süreçlerini sürekli olarak ayarladıklarını ve yeni politikalar belirlediklerini belirtti. Ancak, bu skandal, Microsoft'un AI kullanımını ve şirketin haber yayınlama sorumluluğunu ele almasını sorgulayan bir dizi tartışmayı beraberinde getiriyor.