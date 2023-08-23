İSTANBUL (AA) - Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Platense'nin altyapısından yetişen ve mart ayında A takım formasını giyen genç oyuncu, 17 maçta şans buldu.
İSTANBUL (AA) - Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Platense'nin altyapısından yetişen ve mart ayında A takım formasını giyen genç oyuncu, 17 maçta şans buldu.
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