İSTANBUL (AA) - Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Okan Buruk: Kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyoruz Okan Buruk: Kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyoruz

Platense'nin altyapısından yetişen ve mart ayında A takım formasını giyen genç oyuncu, 17 maçta şans buldu.