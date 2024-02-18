Eskişehir

Türkiye Atletizm Federasyonunun olimpik kadrosunda yer alan 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Elif Naz Köseoğlu, 2 bin metre engelli koşu branşında Türkiye'de elde ettiği madalyalarla dikkati çekti.

Mersin'de 2 bin metre engellide 6 dakika 48 saniyelik dereceyle birinci olup milli takıma seçilen Köseoğlu, ilk yurt dışı şampiyonası olan 2023 EYOF'ta 15'inciliği elde etti. Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda da ikinci olan Köseoğlu, şimdilerde 18 Yaş Altı Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

Los Angeles Olimpiyatları'nda final koşup, madalya almayı hedefleyen Köseoğlu, antrenörü Bülent Uzun'la her gün toplam üçer saat süren antrenman yapıyor.

ENKA Kulübü sporcusu Elif Naz Köseoğlu, Cemalettin Sarar Ortaokulu'ndayken beden eğitim öğretmen Evrem Özel'in yönlendirmesiyle 6 yıl önce atletizme başladığını söyledi.

Türkiye'de 1500 metrede çok sayıda şampiyonluklarının olduğunu ifade eden Köseoğlu, şöyle konuştu:

"Mersin'de 26 Mayıs'ta 2 bin metre engelli koşusunda 6 dakika 48 saniyelik dereceyle birinci oldum. Slovenya'nın Maribor kentinden 23-29 Temmuz'da düzenlenen 2023 EYOF'ta 2 bin metre engelli branşında 15'inci oldum. Yurt dışında katıldığım ilk şampiyonada bu dereceyi elde ettim. 2 Eylül'de Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 2 bin metre engellide ikinci olup, olimpik kadroya seçildim. 11 Şubat'ta Isparta'da düzenlenen Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda Genç kızlar 3 bin metre branşında Türkiye ikincisi oldum. Elde ettiğimi bu dereceyle 12-15 Mayıs'ta Kenya'nın Nairobi kentinden yapılacak Okullararası Dünya Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Dünya Kros Şampiyonası hazırlıklarını başladım."

Köseoğlu, 6 Temmuz'da Slovenya'nın Maribor kentinde 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası ve 18-21 Temmuz'da Slovakya'da Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini dile getirdi.

Peru'da 26-31 Ağustos düzenlenecek Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda milli formayı taşıyacağına değinen Köseoğlu, "Milli takıma seçilmek için uzun zamandır uğraşıyordum. İlk kez seçildiğimde çok mutlu oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Los Angeles Olimpiyatları'nda final koşup, madalya almayı hedefliyorum." diye konuştu.

Antrenör Bülent Uzun: "Final koşma şansı çok yüksek"

Milli takım antrenörü Bülent Uzun da ortaokuldaki beden eğitimi öğretmeninin keşfettiği Elif ile 6 yıldır çalıştığını bildirdi.

Elif'in 16 yaşından itibaren milli takımla yarışmalara katıldığını anlatan Uzun, şöyle devam etti:

"Bu yılki hedeflerimiz öncelikle Slovakya'da yapılacak U18 şampiyonası. Güçlü rakipleri var. İstatistiklere baktığımda 6 güçlü rakiple mücadele edecek. Nasip olursa orada 2 bin metre engellide ilk üçü zorlayacağız. Yıldızlar bittikten sonra zaten normalde olimpik branş olarak 2 bin engelli koşu yok. 3 bin engelli branşında yarışmaya başlayacağız. Ağustos ayında Peru'da yapılacak olan U20 Dünya Şampiyonasında gençlerde 3 bin engelli koşacak. Olimpik branşlarda 3 bin engelliden devam edecek. Elif Naz, Türkiye'nin gelecek vadeden yıldız sporcularından biri. Los Angeles Olimpiyatları'nda final koşma şansı çok yüksek. İnşallah madalya da alacaktır. Hedefler doğrultusunda hazırlayacağız. Çok yetenekli ve bir sporcu. İnşallah başarılı oluruz."