Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Şilan Ayyıldız'ın organizasyonda South Carolina formasıyla yarıştığı belirtildi.
Milli sporcunun 1500 metre yarışında 4.17.67'lik derecesiyle birinci olduğu aktarıldı.
AA
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Şilan Ayyıldız'ın organizasyonda South Carolina formasıyla yarıştığı belirtildi.
Milli sporcunun 1500 metre yarışında 4.17.67'lik derecesiyle birinci olduğu aktarıldı.
AA
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