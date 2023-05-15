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Milli sporcunun 1500 metre yarışında 4.17.67'lik derecesiyle birinci olduğu aktarıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Şilan Ayyıldız 'ın organizasyonda South Carolina formasıyla yarıştığı belirtildi.

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