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Houston Rockets'in Sacramento Kings'i 112-104 yendiği maçı Şengün 14 sayı, 6 ribaunt, ikişer asist ve top çalma ile maçı tamamladı.

Milli basketbolcunun dizindeki ve ayak bileğindeki sakatlığının boyutu, çekilecek MR sonrası netleşecek.

Karşılaşmanın tamamlanmasına 39 saniye kala 108-100 Rockets üstün durumdayken Kings hücumunda bloğa yükselen Alperen Şengün , sağ ayağını kontrolsüz bir şekilde yere yan basarak sakatlandı.

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