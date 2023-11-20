Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi'nde konaklayan milliler, çalışmalarını Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda yapıyor.
Milli cimnastikçilerin kampı, 25 Kasım'da sona erecek.
Bolu kampı listesinde bulunan sporcular şöyle:
Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Hasan Bulut, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Sercan Demir, Liu Carlo Mandela Tuaklı, Altan Doğan, Volkan Arda Hamarat, Hakan Ömer Eren, Ahmet Burak Ekici.Kaynak: AA