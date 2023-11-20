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Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi'nde konaklayan milliler, çalışmalarını Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda yapıyor.

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