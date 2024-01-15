Nisanur Erbil, "Çok yorgun aynı zamanda da çok mutluyum. Ülkeme bir ilk yaşattığım, federasyonuma grand prix madalyası getirdiğim için çok mutluyum. Emeği olan herkese destekçilerime, bütün takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, ekran başında beni heyecanla destekleyen insanlara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda Fransız Caroline Queroli, Güney Koreli Yun Soyeon, ABD'den Maia Chamberlain ve Japon Misaki Emura'yı yenerek yarı finale kalan 20 yaşındaki milli sporcu, bu turda da Güney Koreli Choi Sebin'i geçerek finale yükseldi.

Grand Prix finalinde İspanyol Lucia Martin-Portugues'e kaybeden Nisanur Erbil, gümüş madalya kazanarak kürsünün ikinci basamağında yer aldı ve elde ettiği dereceyle Türkiye eskrim tarihine adını yazdırdı.