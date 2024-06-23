İsmail Yüksek, milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun ile ay-yıldızlı ekibin kamp yaptığı Barsinghausen'deki kamp merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemediğini hatırlatan İsmail, "Zor bir sakatlık atlattım, 60 gündür sahaya adımımı atmıyorum ama hocamızla maçtan önce ve geçen hafta konuştuğumuzda hocamız da beni yavaş yavaş sahaya atmak istediğini belirtti. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum, yavaş yavaş oynamaya başlayacağımı düşünüyorum, tabii ki son karar hocamızın. Buna saygı duymamız gerekiyor. Gruptan çıkma şansımız devam ediyor, çok umutluyuz ve kendimize güveniyoruz. Bunu Çekya maçında sahadaki mücadeleyle göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Her maça çok iyi hazırlandığını aktaran milli futbolcu, "1-0 kazandığımız Hırvatistan maçı, benim için unutulmaz bir gündü, benim için çok farklı geçti. O maça nasıl hazırlandıysam Çekya maçına da aynı şeklide hazırlanacağım. O gün İsmail oynamazsa da kim oynarsa oynasın aynı mücadeleyi gösterecektir." şeklinde konuştu.

İsmail, "Fenerbahçe'de sakatlandığın ilk an ne düşündün?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İlk aklıma gelen şey Avrupa Şampiyonası'nı kaçırabileceğimdi zaten. Ama sağ olsun milli takım hocamızın beni araması, Hamit ağabeyin beni araması ve hissettirdikleri destek, buraya gelmemde güç verdi. Daha çok tempo, daha çok çalışma gücü verdi, bugün çok şükür buradayım. Çok mutlu ve gururluyum. Aileme, Fenerbahçe'deki arkadaşlarıma ve bu sakatlığı atlatmamda doktorlarımıza çok teşekkür ederim. En başından bu yana bana destek verdiler. Kendimi iyi hissediyorum, ayağımı da iyi hissediyorum. Umarım böyle iyi gider."