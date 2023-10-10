İstanbul

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan oyunculardan Cenk, yeni dönemin kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Hırvatistan maçıyla teknik direktör Montella döneminin başlayacağını dile getiren 32 yaşındaki oyuncu, "Gruptaki liderlik için önemli maç. 2 takım çıkıyor ama biz lider çıkmak istiyoruz. Maça bu şekilde çıkacağız. Tüm arkadaşlarım kendi takımlarında çok iyi işler yapıyor. Herkes çok formda. Yeni hocamızla bu 2 maçı iyi geçirip Almanya'daki şampiyonaya gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Cenk, futbolu bırakan Burak Yılmaz'a ilişkin bir soruya, "Burak abi çok büyük bir efsane. Türk futbolu için yaptığı işler çok önemliydi. Ondan sonra bize nasip oldu bu forma. Bana Bertuğ'a, Enes'e ve Umut'a. İnşallah biz de onun gibi burada goller atmak istiyoruz. Hırvatistan maçı çok önemli." şeklinde yanıt verdi.

Montella'nın gelmesinin ardından güzel bir hava yakaladıklarını anlatan tecrübeli golcü, şunları kaydetti:

"Hoca bizden biri gibi. Uzun süredir Türkiye'de. Adana Demirspor'da güzel işler yaptı, Türkiye'yi ve Türk insanını biliyor. Türk oyuncuların dilinden anlıyor. Kültürlerimiz benzediği için sıcak kanlı bir insan. Hep güler yüzlü biri. Buranın sorumluluğunun farkında. Burası çok büyük bir yer. Türkiye için oynamak büyük gurur. Hava çok güzel ve hepimiz heyecanlıyız. Yüzde yüz hazır olmak için güzel çalışacağız."

Ertaç: Hocanın sistemine alışırsak başarılar elde ederiz

Ertaç Özbir ise Adana Demirspor'da beraber çalıştığı Montella'nın sistemine adapte olmaları gerektiğini ifade etti.

Süper Lig'de son zamanlarda çok önemli kaleciler yetiştiğini anlatan Ertaç, "Zaman zaman performans düşüşleri olabiliyor. Bu dönemde bana şans geldi. Montella hocamızın sistemine daha yakın olduğum için böyle bir değerlendirmede bulundu, kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Hocamızın sistemine adapte olursak güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın her zaman hedef olduğunu aktaran 33 yaşındaki file bekçisi, şöyle devam etti:

"Şu an buradayım, futbol sürecim devam ettiği sürece milli armayı sonuna kadar taşımak istiyorum. Bu bayrağı en tepede tutmak istiyorum. En önemli hedefimiz milli takımı en iyi yerlere taşımak. Aslında böyle bir umudum yoktu ama gösterdiğim performans ve Montella'nın gelişiyle umutlarım tekrardan yeşerdi. İnşallah ikimiz için de hayırlı bir süreç olur. Hocamız bir sistem hocası. Geçiş hücumlarını iyi analiz edebilen ve yapabilen bir hoca. Hocamızın isteklerini yerine getirebilirsek, bu maçlardan güzel oyun ve galibiyetlerle çıkacağımızı düşünüyorum."

Hırvatistan'ın son yıllarda turnuvalara damga vurduğunu hatırlatan Ertaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de yabana atılmayacak bir takımız. Dayanışmayı sağlayınca neler başarabileceğimiz biliyoruz. Biz başaracağız, buna yürekten inanıyorum. Hocamız havayı değiştirdi. Kendisi arkadaş gibi. Avrupa'da yıllarca boy göstermiş bir isim. Bizleri memnun eden diyalogları vardı. Oradaki takımdaşlığı milli takıma da yansıtacaktır."