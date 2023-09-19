Ankara

Başkent Belgrad'da devam eden şampiyonada Feyzullah Aktürk, Macar Balasz Attila Juhasz ile yaptığı repesaj müsabakasını 10-0 teknik üstünlükle kazandı ve bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Üçüncülük müsabakasında Gürcü Miriani Maisuradze'yi son saniyelerde aldığı 2 puanla 5-3 yenen Feyzullah, bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya şampiyonalarında ilk madalyasını alan Feyzullah Aktürk, katıldığı son iki Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmıştı.

Sırbistan'daki organizasyonda dün milli güreşçi Taha Akgül de üçüncü olmuştu.

Feyzullah Aktürk: "Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık"

Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonada üçüncülük müsabakasında Gürcü Miriani Maisuradze'yi yenen Feyzullah Aktürk, Türkiye'nin dünya şampiyonalarındaki 200. madalyasını elde etti.

Son saniyelerde aldığı puanlarla kazandığı bronz madalya maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzullah, "Sizin kadar ben de heyecan yaşadım. Daha önce iki kez yendiğim sporcuydu. Bu sefer gerçekten iyi konsantre olmuş, iyi taktik yapmış. Genel anlamda maçta üstünlüğüm vardı ama son 17 saniye kala taktiksel hatayla kendim dalıp puan verdim. Son saniyelerde köşeyi dinleyerek Abdullah hocamla başardık. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Daha iyisini bekliyorduk. Şampiyonluk taktiksel hatayla gitti. İnşallah önümüzdeki dünya şampiyonalarında şampiyon olarak bu madalyayı taçlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya üçüncüsü Feyzullah Aktürk, "Rakamlardan yana nasibim, şansım var. Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalya da bana nasip olmuştu. Şimdi dünya şampiyonalarındaki 200. madalya. Başarı tek başına elde edilmiyor. Bugün burada görülmeyen sporcu arkadaşlarım da var. Onların sayesinde buradayız. Arkamızda duran ikinci, üçüncü adamların bize verdiği antrenmanla buradayız. Tüm milli takıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İbrahim Çiftçi repesaj maçına çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün erkekler serbest stilde 65 ve 97, kadınlarda ise 55 ve 59 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları da yapıldı.

Serbest stil 97 kiloda Türkiye'yi temsil eden İbrahim Çiftçi ilk maçında Tonga'dan Utah Rueben Siaosi Mann'ı 10-0 teknik üstünlükle geçerken, son 16 turunda Azerbaycanlı Magomedkhan Magomedov'a 4-0 yenildi.

Magomedov finale yükseldiği için bronz madalya şansı süren İbrahim, yarın repesajda Sırp Strahinja Despic ile karşılaşacak.

Milli güreşçi Cavit Acar ise Moldovalı Maxim Sacultan ile yaptığı 65 kilo ilk tur maçını 8-5 kaybetti.

Kadınlar kategorisinde ilk maçlarında Mehlika Öztürk (59 kilo) Alman Elena Heike Brugger'e 10-0 teknik üstünlükle, Melda Dernekçi (55 kilo) de Moldovalı Mariana Dragutan'a 8-5 mağlup oldu.

AA