Bu büyük başarısıyla birlikte Türkiye Milli Takımı’na katılmaya hak kazanan Özer Çomoğlu, yakın bir tarihte gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Çomoğlu, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, hedefinin yalnızca Türkiye değil, dünya sahnesinde de başarıya ulaşmak olduğunu vurguladı.

“Bu yolculukta en büyük motivasyonum ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Orada da Türk bayrağını dalgalandırmak en büyük hedefim.”

— Özer Çomoğlu

Milli Takıma Giden Yol

Sporculuk kariyerinde disiplinli çalışmaları, özverisi ve kararlılığı ile bilinen Özer Çomoğlu, aynı zamanda genç sporculara antrenörlük yaparak bilgi ve tecrübelerini aktarıyor. İzmir’deki şampiyonluk ise hem kendi kariyerinde hem de öğrencilerine ilham veren önemli bir dönüm noktası oldu.

Dünya Arenasına Hazırlık

Yaklaşan Dünya Şampiyonası için yoğun bir antrenman sürecine giren başarılı sporcu, beslenme, kondisyon ve mental hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Uzman ekiplerle birlikte çalışan Çomoğlu, Türk sporunun uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşması için var gücüyle çaba harcıyor.

Türk Sporuna Katkısı

Vücut geliştirme sporuna verdiği emek ve elde ettiği başarılarla yalnızca bireysel değil, milli düzeyde de örnek olan Özer Çomoğlu, gençlere ilham veren bir rol model olarak öne çıkıyor. Onun şampiyonluk yolculuğu, Türk sporunun yükselen değerleri arasında yerini sağlamlaştırıyor.

Haber: Ercan GÜNEŞ