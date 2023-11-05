Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montpellier şehrinde 81 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu rakiplerini yenerek finale yükseldi ve altın madalya müsabakasında Gürcistan'dan Tato Grigalashvili'yle karşılaştı.

Rakibini mağlup eden Vedat, 2021'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

Bakan Bak'tan kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyasından paylaştığı mesajda, Montpellier şehrinde düzenlenen organizasyonda 81 kiloda, son dünya şampiyonu Gürcü sporcu Tato Grigalashvili'yi yendiğini hatırlatarak, "Avrupa Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.