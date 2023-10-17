Ankara

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre şampiyonaya 112 ülkeden yaklaşık bin 100 karatecinin katılması bekleniyor.

İzmir'de kamp çalışmalarını sürdüren milli takımda teknik direktör Adnan Şamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan'da çok sayıda madalya ile dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Şamdan, "Her bir sporcumuz sarı madalyaları almak için hedef koydu. Şampiyonada Türkiye'nin adını en yükseklere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Sporcularımız hazırlık sürecinde geçirdiği uzun saatlerin, zorlu antrenman ve fedakarlıklarının karşılığını inşallah alacakları madalyalar ile taçlandıracak. Çocuklarımızın Türk bayrağını gururla taşıyacaklarına olan inancımız sonsuz. İnşallah çok sayıda madalya ile ülkemize döneceğiz. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım kafilesi, 22 Ekim Pazar günü Macaristan'a gidecek.

Organizasyonda milli takımı temsil edecek sporcu ve kategorileri şöyle:

Erkek Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu

Erkek Kumite 60 Kilo: Eray Şamdan

Erkek Kumite 67 Kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Erkek Kumite 75 Kilo: Enes Bulut

Erkek Kumite 84 Kilo: Uğur Aktaş

Erkek Kumite +84 Kilo: Ahmet Bulut

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Erkek Takım Kumite: Eray Şamdan, Enes Bulut, Eren Akkurt, Fatih Şen, Ömer Abdurrahim Özer, Ömer Faruk Yürür, Uğur Aktaş

Kadın Kumite 50 Kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kadın Kumite 55 Kilo: Tuba Yakan

Kadın Kumite 61 Kilo: Fatma Naz Yenen

Kadın Kumite 68 Kilo: Sude Nur Aksoy

Kadın Kumite +68 Kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Kadın Ferdi Kata: Dilara Bozan

Kadın Takım Kata: Damla Pelit, Damla Su Türemen, Zehra Kaya

Kadın Takım Kumite: Sude Nur Aksoy, Gülsen Demirtürk, Eda Eltemur, Gülbahar Gözütok

Para Karate: Nesrin Cavadzade, Muhammed Karakaya, Berkay Uslu