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Yarışı, Ducati pilotu Nicolo Bulega birinci, MV Agusta'nın diğer pilotlarından Marcel Schroetter ise ikinci sırada bitirdi.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Büyük bir çekişmenin yaşandığı yarışa dokuzuncu cepten başlayan Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu , MV Agusta Reparto Corse takımıyla, damalı bayrağı üçüncü sırada geçmeyi başardı. Ay yıldızlı genç motosikletçi WSSP kariyerinde ilk kez podyuma çıkma başarısını da İspanya'da elde etti.

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