Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yarışı üçüncü sırada bitiren Toprak Razgatlıoğlu, İspanya hafta sonunda üç podyum başarısı gösterdi. Yarışta Aruba Ducati'den Alvaro Bautista birinci, aynı takımdan İtalyan Nicolo Bulega ise ikinci oldu.

Barselona'da gerçekleştirilen ikinci günün superpole yarışını, son turun son virajında yaptığı atakla ilk sırada tamamlamayı başaran Rokit BMW Motorrad takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu , ikinci yarışa pole pozisyonunda başladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.