ANKARA (AA) - Nanjing kentindeki organizasyonun son gününde erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete, yarı finalde ABD'li rakibi Brady Ellison'a 6-2'lik skorla kaybetti.

Bronz madalya karşılaşmasında da Fransız Thomas Chirault'a 7-1 yenilen Mete, klasik yay finallerini 4. tamamladı.

Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'nin tek madalyasını erkekler makaralı yayda birinci olan Emircan Haney elde ederken kadınlar makaralı yayda yarışan Hazal Burun, çeyrek finalde elendi.


Muhabir: Salih Ulaş Şahan

Kaynak: AA