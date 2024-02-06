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Ankara

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA