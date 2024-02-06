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Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, " Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti." ifadesi kullanıldı.

Kazakistan, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kazakistan, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

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