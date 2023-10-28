Antalya

Ercümen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, Antalya'nın kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Birçok dünya rekoruna bu bölgede imza attığını hatırlatan milli sporcu, "Antalya'nın birçok ilçesinde dalış antrenmanı yapıyorum. Antalya'nın bende yeri çok çok özel. Bundan sonra da Antalya'ya sık sık ziyaretlerim olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılını Antalya'da bir dalışla kutlamak çok kıymetli. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Başkan Böcek ise Ercümen'in Antalya'da bulunmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Rekorlarından dolayı kutladığı sporcuya günün anısına plaket veren Böcek, Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diledi.