Şebin, Türkiye Kadın ve Erkek Curling takımlarının Ordu'da düzenlenen kampta hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Federasyonun 9 yıl önce kurulmasına rağmen curlingde güzel işler çıkardıklarını belirten Şebin, dünya sıralamasında 67 ülke arasında özellikle kadınlarda çok başarılı olduklarını ifade etti.

Şebin, dünya sıralamasında 10'uncu sırada yer aldıklarına işaret ederek, "Dünya sıralamasına baktığımızda 9 yıl içerisinde bu kadar ön sıralara çıkabilen başka bir ülke olduğunu hatırlamıyorum. Bu bizim iyi yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Curling sporunun Türkiye'de hızlı bir şekilde yayıldığını, bir kültür olarak yerini aldığını vurgulayan Şebin, "Türkiye'de 4 ligimiz vardı. Bu sene daha kaliteli maçlar olsun düşüncesiyle yükselme ligi ile ikinci ligi birleştirerek lig sayımızı 3'e düşürdük. Yaklaşık 100 kulübümüz var. Kulüp haricinde bine yakın da takımımız var. Yılda yerel olarak 750 müsabaka yapılıyor. Bu çok ciddi bir rakam." diye konuştu.

Buz üzerinde oynanan curling sporunda bin 500 lisanslı sporcu olduğuna dikkati çeken Şebin, Floor Curling sporuyla birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin sporcuya ulaştıklarını kaydetti.

"Kış olimpiyatlarına katılabilmek ülke ve federasyonumuz için çok büyük bir başarı olacaktır"

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılabilme hedeflerini dile getiren Şebin, aralıkta yapılacak kota müsabakalarının en favori ülkeleri arasında Türkiye'nin de olduğunu belirtti.

Şebin, bir önceki olimpiyatlara katılma şanslarını son maçta kaybettiklerini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi önümüzde İtalya'da yapılacak Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları var. Daha önce İtalya'da katıldığımız turnuvalarda başarılar elde ettik. İtalya bize uğurlu geliyor. Dolayısıyla kış olimpiyatlarına katılabilmek ülke ve federasyonumuz için çok büyük bir başarı olacaktır. Biz olimpiyatlara katılırsak sadece katılmak için değil, derece elde etmek için yarışacağız. Olimpiyata katılmak için şansımız devam ediyor, inşallah bunu başaracağız."

Olimpiyatlara katılmaları durumunda kürsü hedefiyle yarışacaklarının altını çizen Şebin, "Biz Türkiye Curling Federasyonu olarak olimpiyatlara gidersek, tarih yazmak için gideriz. Başarısız olursak tarih olacağız. Ama bizim sporcularımız ve antrenörlerimiz tarih yazacak kapasiteye ulaşmış durumda. Olimpiyata katılırsak kürsüyü hedefliyoruz." dedi.

Şebin, rakiplerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"İşimiz kolay değil, bunun farkındayız. Rakiplerimiz çok ciddi bütçelerle yarışıyor. Çoğu ülkenin 20-25 yıllık sporcuları var. 100-150 yıldır bu sporu yapan ülkelerle yarışacağız. Biz başarabilirsek bunun bir hikayesi olmuş olacak. Belki tarih kitaplarına konu olacak. Sporcularımızın hem olimpiyata katılması hem de başarı elde etmesi ülkemizde bu sporun önünü açacaktır. İddia ediyorum, en kısa zamanda dünyanın en çok söz sahibi olan ülkelerden biri olacağız."

Türkiye'de bu sporun yaygınlaşması ve yeni sporcuların yetişebilmesi için tesisleşmenin önemli olduğunu vurgulayan Şebin, birçok şehirde yeni curling salonlarının yapılacağını, bunların arasında Ordu'nun olması için de çalışacaklarını sözlerine ekledi.

"En büyük hedefimiz kota yarışlarını geçerek olimpiyatlara katılmak"

Curling Milli Takımı Antrenörü Bilal Ömer Çakır ise Ordu'da kadın olimpik milli takımı, Erkek A Milli Takımı ile aday sporcuların kamp yaptığını söyledi.

Kampta sporcuların Yeni Ordu Stadı'nda yer alan fitness salonunda güç ve kondisyona yönelik antrenman yaptıklarını ifade eden Çakır, Ordu kampının oldukça verimli geçtiğini aktardı.

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katıma şanslarının çok yüksek olduğunu belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Son iki dünya şampiyonasında aldığımız puanlarla direk olimpiyatlara katılma hakkını elde edemedik. Olimpiyata katılacak son 2 takım aralık ayında yapılacak kota yarışmalarında belirlenecek. Biz de oranın en güçlü adaylarından birisiyiz. Şu anda tüm hazırlıklarımız aralıktaki kota müsabakaları için. En büyük hedefimiz kota yarışlarını geçerek olimpiyatlara katılmak. İtalya'ya gitmeye hak kazandığımızda en iyisi olabilmek için mücadele edeceğiz."

Curling Kadın Milli Takımı Kaptanı Dilşat Yıldız da Ordu kampının güzel geçtiğini belirterek, "Hedefimiz çok büyük. 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmek için yoğun çalışıyoruz. Olimpiyat elemelerinde iddiamız var. Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları için biz de aday bir ülkeyiz. Şansımız çok yüksek. Yarışacağımız rakipleri daha önce yenmiştik. Umarım kota müsabakalarını en iyi şekilde geçirerek ülkemizi ilk defa kış olimpiyatlarında temsil edeceğiz." diye konuştu.

Curling Erkek Milli Takımı sporcusu Haydar Demirel ise kampın verimli geçtiğini kaydetti.