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Şampiyonada madalya elde eden sporcular ise şunlar:

Organizasyonda genç, yıldız ve küçük milli takımlar altın alırken, bireysel milli takımı da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç, yıldız ve küçük kategorilerinde yarışan milli cimnastikçiler, organizasyonda 18 madalya kazandı.

Şampiyonada Türkiye'yi, Hatice Gökçe Emir, Defne Eylül Kılıç, Eyşan Ateş, Deniz Oskay, Ada Kaplan, Selen Camcı, Alya Arslan, Nil Deniz Tarhan, Şimal Salman ve Dilara Taşyürek temsil etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Budva kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

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