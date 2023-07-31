Haber: Beyza Betül Cihan

Ülkemizin başarılı voleybolcularından Hande Baladın, yaşadığı korkutucu bir olay sonrasında hukuki adımlarını atmaya kararlı. Bir kişinin onu tehdit ederek, "Yüzüne asit atacağım. Senden intikam almadan ölmeyeceğim" şeklindeki ifadeleri üzerine Hande Baladın, hemen savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hande Baladın'ın maruz kaldığı bu tehlikeli tehdit, kamuoyunda büyük bir endişe yarattı. Milli voleybolcunun hukuk nezdinde girişimleri, bu tür olaylara karşı ciddi bir duruş sergilemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Spor camiasında saygın bir yer edinen Hande Baladın gibi başarılı sporcuların güvenliğinin sağlanması ve bu tür tehditlerin ciddiyetle ele alınması büyük önem taşıyor.