Haber: Damla Oya Erman

Guitar Hero tarzı oyunlar, Fortnite Festivali dışında zamanla unutulmuş olabilir, ancak Redstone, Minecraft hayranlarına Mojang oyununda şarkı çalma imkanı sunuyor.

2000'li yılların ortalarından sonlarına kadar, Guitar Hero ve Rock Band, kendi topluluklarını oluşturdular. Her iki franchise da hala hayran kitlesine sahip olsa da, bağımsız bir oyun olan Clone Hero, miraslarını sürdürüyor.

Ancak modern konsolların benzer bir oyunu bulunmuyor. Minecraft oyuncuları ise oyun piyasaya sürüldüğünden beri Redstone kullanarak inanılmaz yapılar, çiftlikler ve mini oyunlar yapmaktadır. _GergYT adlı bir Minecraft hayranı ise birçok malzeme kullanarak eşsiz bir ritim tabanlı oyunun versiyonunu oluşturdu.

_GergYT, yakın zamanda Minecraft Guitar Hero mini oyununun bir videosunu paylaştı. Video, Guitar Hero'da olduğu gibi bir fretboard üzerinde blokların düştüğü gitar ağırlıklı bir şarkı çalarken, oyuncunun Renkli Blokların üzerinden geçerken envanter öğelerine geçiş yapması gerekiyor. Oyuncu, Havuç, Elmas, Altın Külçesi, Çiğ Biftek ve Scute'a geçiş yaparak sırasıyla portakal, mavi, sarı, kırmızı ve yeşil notaları vurmalıdır. İki yan yana platform, oyuncunun skorunu ve kaç notayı kaçırdığını gösterir.

Mini oyunun, oyuncunun hangi envanter öğesine geçtiğini tanıması için yakındaki Minecraft Köylüleri kullanılmıştır. Guitar Hero'nun aksine bu mini oyun, oyuncu notayı vuramadığında şarkıyı değiştirmiyor. Video, mini oyunun iç yapısını daha yakından göstermek amacıyla farklı bir açıdan çekilmiştir. Yapı, Redstone'u Güçlü Raylar, Pistonlar, Dağıtıcılar, Cam, Kuvars Blokları ve renkli kum gibi malzemelerle kullanarak oluşturulmuştur. Renkli bloklar, gitar notalarının fretboard boyunca düşmesini temsil ederken, diğer malzemeler şarkıdaki nota uygun şekilde kumu itmeye yardımcı olur.

GergYT'nin bir YouTube kanalı olmasına rağmen, Guitar Hero mini oyununun nasıl yapıldığına dair henüz detaylı bilgi vermemiştir. Şu anda, bu mini oyunun Jukebox gibi oyun içi şarkıları kullanıp kullanamayacağı veya belirli bir müzik setine sahip olup olmadığı belirsizdir. Diğer oyuncular önceki zamanlarda kendi ritim oyunlarını yapmış olsalar da, pek çoğu bu kadar hareketli parçalara sahip değildir.