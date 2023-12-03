Sivas

2018'de Fransa'da Avrupa ikinciliği elde eden ve 2020'de Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen dünya şampiyonasında altın madalya kazanan 31 yaşındaki Kayapınar, Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki halter salonunda, Görme ve Bedensel Engelliler Milli Takım Antrenörü Mehmet Semih Ceylan yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Boyu nedeniyle "Minik Herkül" olarak tanınan ve 2024 yılında Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda yarışmayı hedefleyen Kayapınar, haftada 5 gün 2'şer saat antrenman yapıyor.

Abdullah Kayapınar, yaptığı açıklamada, 2014'te lokantada garson olarak çalıştığı sırada antrenörü Semih Ceylan'ın kendisini yönlendirmesiyle haltere başladığını söyledi.

Antrenör Ceylan'ın verdiği destekle 9 yılda büyük başarılara imza attığını belirten Kayapınar, "8 kez Türkiye şampiyonu oldum. 2018 yılında Avrupa ikincisi oldum ve son olarak Dubai'de dünya üçüncüsü oldum." dedi.

"Adımı zirveye yazdırmayı hedefliyorum"

Abdullah Kayapınar, 2021 yılında gerçekleştirilen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 150 kilo kaldırdığını, dünya şampiyonasında ise üzerine 23 kilo koyarak 173 kiloya ulaştığını aktararak, "2024 yılında Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyorum. Çalışmalar çok güzel gidiyor, taktik ve teknik olarak hocamızın söylediği şekilde ilerliyorum. Şampiyonluk bekliyorum ve adımı zirveye yazdırmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Daha önce sakatlandığı için olimpiyatlarda istediği dereceyi elde edemediğini vurgulayan Kayapınar, şunları kaydetti:

"2021 yılında gerçekleştirilen olimpiyatlara omuzum sakat gittim ve tendonlarım parçalanmıştı. Yine de şampiyonluk uğruna 150 kiloyu kaldırmıştım. İnşallah Rabbim Paris'te şampiyon olmayı ve ismimi altın harflerle yazdırmayı nasip eder. 9 yıldır bu spora emek veriyorum ve tecrübemden dolayı inşallah bunu başaracağım."

"Her konuda devletimiz destek veriyor"

Engellilere de eve kapanmamalarını tavsiye eden Kayapınar, "Engellilerimiz kendilerini spora adasınlar. Her şey sporla güzel ve hayat sporda var. İmkan açısından olsun, maddi açıdan olsun her konuda devletimiz destek veriyor. Arkadaşlara eve kapanmamalarını ve sporla uğraşmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Bedensel Engelliler Milli Takım Antrenörü Mehmet Semih Ceylan ise Kayapınar'ın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 49 kiloda 150 kilo kaldırarak beşinci olduğunu anımsattı.

Kayapınar'ın Dubai'de ağustos ayında yapılan şampiyonada 173 kilo kaldırarak çok iyi bir ilerleme kaydettiğini söyleyen Ceylan, "İnşallah 2024'te şampiyon olmasını hedefliyoruz. Bundan önceki oyunlarda sakatlık ve bazı sıkıntılar olduğu için hazırlığımızı iyi geçiremedik. Şu anki şartlarımızın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Olimpiyatlarda ülkemize, Sivas'ımıza altın madalyayı getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ceylan, Kayapınar'ın olimpiyatlara katılması için kota aldığını da sözlerine ekledi.