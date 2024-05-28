Sezen Aksu'nun derin anlamlar yüklü sözleri ve etkileyici melodisiyle ön plana çıkan "Tesadüf Aşk", Sertab Erener'in ardından Berk İskar'ın yorumuyla yeniden hayat buluyor. Berk İskar, şarkıya kendi özgün dokunuşunu katarak dinleyicilere benzersiz bir müzikal deneyim sunuyor ve dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Şarkının aranjesi, Türk müziğinin yetenekli isimlerinden Can Tosun'a ait. Can Tosun'un dokunuşlarıyla "Tesadüf Aşk", modern ve çağdaş bir sound ile dinleyicilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca, şarkının klibi de Berk İskar ve ekibi tarafından çekildi. Görsel olarak da etkileyici bir deneyim sunması beklenen klip, şarkının duygusal derinliğini izleyicilere aktarıyor olacak.

Berk İskar'ın "Tesadüf Aşk" yorumu, müzikseverler ve eleştirmenler tarafından büyük beğeni topluyor. Sanatçının bu özgün yorumu, genç müzisyenin kariyerindeki en başarılı işlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yeni single'ıyla dinleyicilerin kalplerini fethetmeye hazırlanan Berk İskar, Türk pop müziğine yenilikçi bir soluk getiriyor. "Tesadüf Aşk", Tüm dijital platformlarda yayında.

HABER:SEDAT SARIKAYA