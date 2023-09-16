İSTANBUL AA-Dernekten yapılan açıklamaya göre, bölgeye yönelik çalışmalar kapsamında Kudüs'ün daha iyi anlaşılabilmesi için "Kudüs'ü tanımak, Kudüs'ü anlamak, Kudüs'ü anlatmak, Kudüs'ü yaşamak için" sloganıyla bir eğitim programı düzenlenecek. Eğitimin sonunda, başarılı öğrencilere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı sertifika verilecek.

Eğitim programına 25 Eylül'e kadar derneğin internet sitesinden başvuru yapılabilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Yerleşkesinde yüz yüze gerçekleştirilecek eğitim, 7 Ekim'de başlayacak ve 5 hafta sürecek.

Eğitimi tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, derneğin "Liseli Gençler İlk Kıblesi ile Tanışıyor" seminerlerinde eğitimci olarak görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mirasımız Kudüs Derneği Genel Müdürü ve yazar Orhan Buyruk, Türkiye'den Kudüs'e gerçekleşen ziyaretler ve etkinliklerin sayısı çoğaldıkça hassasiyetin de arttığına işaret etti.

Derneğin 2014'ten itibaren liselerde Kudüs konusunda seminerler verdiğini kaydeden Buyruk, "Bu seminerler sayesinde Kudüs bilinci oluşan bir neslin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Diğer taraftan bu eğitimlerle, liselerde seminerleri verecek olan genç eğitimcilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Müracaat, mülakat, ders devamlılığı hususunda disiplinli bir süreci işleterek, YÖK onaylı eğitim sertifikası da vereceğimiz Aksa Hatipleri Eğitim Programı genç kardeşlerimiz için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmeli." ifadelerine yer verdi.