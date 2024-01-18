Haber: Damla Oya Erman

Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı tarafından onaylanan bu önemli bulgu, tarihi bir işbirliği sonucunda gün yüzüne çıktı.

Nozomu Kawai liderliğindeki Japon ekibinin yaptığı açıklamaya göre, M.Ö. 2649 ile 2150 yılları arasına tarihlenen mezar, farklı tarihi dönemlere ait çok sayıda mezar ve artefakt içeriyor, böylece bölgenin tarihine dair önemli bilgiler sunuyor.

Uluslararası ekip, görevleri sırasında bir dizi hazineler keşfetti. Renkli bir maske ile gömülmüş bir insanın kalıntıları ve İkinci Hanedanlık'a (M.Ö. 2890 - 2686) ait küçük bir çocuğun mezar alanı gibi dikkat çekici buluntular arasında 18. Hanedanlık'a (M.Ö. 1550-1295) ait bir lahitte korunmuş alabaster bir kap da yer alıyordu.

Ayrıca, antik Mısır tanrıçası İsis'i ve Ptolemaik dönemde sessizlik ve sırlar tanrısı olarak bilinen çocuk tanrı Harpocrates'i tasvir eden iki toprak heykel, yazıtı "Heroides" olarak belirtilen bir stela, çeşitli muska ve ostrakalar gibi önemli eserler de bulundu.

Saqqara, Mısır'ın başkenti Memphis'in geniş bir nekropolü olarak biliniyor ve Giza Piramitleri ile birlikte Abu Sir, Dahshur ve Abu Ruwaysh gibi birçok piramidi içeriyor. Mısırlı yetkililer, son yıllarda ülkenin çeşitli önemli bölgelerinde bir dizi arkeolojik keşif duyurarak tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.