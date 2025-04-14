Vizyon Prodüksiyon - Atila kaplakaslan Yönetiminde Türk - Yunan kızları arasında Miray Cruise gemisinde düzenlenen Miss Cruise 2025 yarışmasında, 2014 GC Star Hellas Güzellik Kraliçesi Atanasia Kofioniti, jüri üyeliği yaparken, komşudan gelen güzeller Alexiou Kaliopi ve Maria Daskaloudi Türk güzeller ile yarıştı. 3. Numaralı Yunan güzel 2. Olurken 1. ve 3. Türk güzeller derece aldı.

Emre Yasin Hoş, bu organizasyonu düzenlerken, Türk ve Yunan gençlerinin geçmişin ağır yüklerinden sıyrılıp, geleceğe umutla bakmalarını ve birlikte daha güçlü bir ışıkla parlamalarının ilk hedeflediklerinde olduğunu vurguladı.