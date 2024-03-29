"Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı
Ankara

Görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin konular ele alınacak.

Kaynak: AA