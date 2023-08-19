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Özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sözde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüten terörist Hicran İcuz, özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer aldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Hicran İcuz, 2016'da örgütün kırsal yapılanmasına katılarak ideolojik ve silahlı eğitim aldı, silahlı faaliyetlerinin yanı sıra örgüte katılan Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik silahlı eğitimlere katıldı.

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