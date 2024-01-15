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MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütünün sözde sorumlularından "Peyman Bagok" kod adlı Hülya Mercen olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT , terör örgütünün, Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemine katıldığı belirlenen terörist lere operasyon düzenledi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 24 terör hedefi imha edildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 24 terör hedefi imha edildi

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