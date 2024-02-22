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Terör örgütü PKK'ya 2014'te Avrupa'dan katılan terörist Ateş, 2014-2016 yılları arasında Irak'ın Kandil, Avaşin ve Gara bölgeleri ile Suriye'de silahlı faaliyet yürüttü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT 'in görevlendirdiği özel ekibin uzun süredir yakın takibinde olan terörist "Renas Amed" kod adlı Murat Ateş'in etkisiz hale getirilmesi için hassas saha çalışması yürütüldü.

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