Haber: Damla Oya Erman

Zapotek medeniyeti M.Ö. 6. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı ve bugünkü Oaxaca eyaletinde bulunan Etla Merkezi Vadileri'nde köken aldı. Kültür, Oaxaca, San José Mogote ve Mitla yerleşimleri etrafında odaklanmıştı ve Monte Albán şehri, sivil-törensel merkez olarak hizmet veriyordu.

Zapoteklerin en parlak döneminde, 500.000'den fazla nüfusa sahipti ve sofistike inşaat teknikleri, bir yazı sistemi, iki takvim sistemi ve karmaşık tarım yöntemleri geliştirmişti.

2016'da, Ulusal Tarih ve Antropoloji Enstitüsü (INAH) liderliğindeki Lyobaa Projesi, Mitla'daki Zapotek kalıntılarının üzerine inşa edilen San Pablo Apóstol kilisesinin altında potansiyel arkeolojik özellikleri keşfetmek için yeraltı radarı (GPR), elektriksel direnç tomografisi (ERT) ve ambiyans sismik gürültü interferometrisi (AIRSA) kullandı.

Yerel efsaneye göre, kilise yaşam ile ölüm arasındaki geçiş olan bir yeraltı labirentinin girişinin üzerine inşa edilmişti.

Lyobaa Projesi'nin ikinci aşamasının bir parçası olarak, araştırmacılar arkeolojik alan içindeki Calvario, Arroyo ve del Sur gruplarını inceleyerek gömülü mimari kompleksler ve bir dizi koridor tespit etti.

Arkeolog Denisse Argote, "Tarihi kilisede çatlaklar var, çünkü temeli yok ve altında, pre-Hispanik binanın kalıntılarının olduğu yerde, küçük boşluklu alanlar olduğu görünüyor" dedi.