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Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen terörist Akman, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütüne 2005 yılında katılan Akman'ın Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde Süleymaniye sorumlusu olduğunu belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT ), silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Süleymaniye sorumlusu" "Bahoz Zagros" kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi.

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