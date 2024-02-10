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MKE Ankaragücü'ne 2022 yılında Kocaelispor'dan transfer olan Doğukan Kaya, sadece 1 resmi maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kalecinin sezon sonuna kadar Muş ekibinin formasını giyeceği belirtildi.

MKE Ankaragücü , Galatasaray'dan kiraladığı Kazımcan Karataş'tan sonra bu transfer dönemindeki kadrosuna ikinci sol bek transferini de yapmış oldu.

Transferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildiren ve lisansı çıkan Abdurrahim, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 12 resmi maçta forma giydi.

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